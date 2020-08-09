قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح20 - عباس علي العلي

2020/08/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الوردي ومفهوم الثقافةالثقافة كمفهوم حضاري هو جوهر المعرفة الأجتماعية وعند الوردي من الموجبات الأساسية للإصلاح الأجتماعي، ويعتقد أنها حالة منعزلة وغير متصلة بالتعليم إلا من جهة الموارد ولا من جهة النتائج، المثقف عن الدكتور الوردي هو المتفاعل والمشارك والمنتج لمجموعة أفكار وأنماط فكرية لا يلتزم بها إلا بقدر ما تمثل له بذاتها مقبولية عامة، عكس المتعلم أو العالم الذي كلما أبحر في علمه ضاقت عليه ال ......





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