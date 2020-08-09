إتفاقية الجزائر - سعيد الوجاني

2020/08/09 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول الخامس من غشت من كل سنة ، تحل ذكرة اتفاقية الجزائر التي بحلول الخامس من غشت الجاري 2020 ، تكون قد مرت على توقيعها إحدى وأربعين سنة ...



انها الاتفاقية المبرمة ، وتحت اشراف النظام الجزائري ، بين الجمهورية الموريتانية ، وبين جبهة البوليساريو القاضية بالانسحاب الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، وتسليمه الى الجمهورية الصحراوية التي اعترفت بها الجمهورية الموريتانية مباشرة بعد توقيع اتفاقية الانسحاب ......





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