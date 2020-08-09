تشديد الحراسة على مسؤول ملف العشائر العراقية السعودي سعد الجبري بعد محاولة لاغتياله

2020/08/09 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شددت السلطات الامنية في كندا من الاجراءات لحماية اللواء السابق بوزارة الداخلية السعودية ومسؤول ملف تمويل عشائر المناطق الغربية في العراق سعد الجبري من محاولة اغتيال سعودية جديدة.وقالت وسائل إعلام كندية” الحراسة الأمنية على سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق في كندا تشددت بسبب تهديدات امنية”.واضافت ان ” تشديد الحراسة […]

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