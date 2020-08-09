الكعبي: عدم عقد جلسة للبرلمان بشأن زيارة الكاظمي لواشنطن يضمن تمرير المشروع الأميركي الجديد

2020/08/09 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان عدم عقد جلسة للبرلمان في الوقت الراهن او قبل زيارة الكاظمي الى واشنطن سيكون كفيلا بتمرير المشروع الأميركي الجديد في العراق، لافتا الى ان عقد الجلسة سيكون عامل ضغط على الحكومة لتوضيح مضمون الزيارة والزام الحكومة ببعض الملفات.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “مايثير الاستغراب […]

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