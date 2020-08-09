اللجنة الاقتصادية تشدد على ضرورة تخفيض أسعار الوحدات السكنية للقضاء على ازمة العقار

2020/08/09 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة تقليل أسعار الوحدات السكنية كي يتسنى للجميع الحصول عليها من دون أعباء مالية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة فرض رقابة مشددة على المستثمرين العاملين في هذه المجالات لضمان جودة المشاريع.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر لـ /المعلومة/، ان “بعض المستثمرين يحصلون على الأرض بشكل مجاني […]

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