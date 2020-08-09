برشلونة يهزم نابولي بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري الابطال

2020/08/09 | 08:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتصر نادي برشلونة على نابولي ليضمن التواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا مع بايرن ميونخ.برشلونة بدأ المباراة بصورة سيئة وكان نابولي الأكثر سيطرة على المواجهة وكاد أن يفتتح ميرتنيس التهديف في الدقيقة الأولى بعد خطأ من بيكيه.ودخل البلوجرانا اللقاء في الدقيقة 8 بعد تسديدة من ميسي […]

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