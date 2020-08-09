الاتصالات: تسويق سعات إنترنت بقيمة 2 مليار دينار الى نينوى شهريا

2020/08/09 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكدت وزارة الاتصالات، الاحد، تسويق سعات انترنت سعة 336_STM بقيمة ملياري دينار الى محافظة نينوى شهريا.





وقال وزير الاتصالات اركان الشيباني في حديث أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة "نجحت في تسويق سعات انترنت بسعة 336_STM بقيمة ملياري دينار تقريبا الى محافظة نـيـنـوى شـهـريـا وعــن طـريـق مـنـافـذ ادخــال السعات الـرسـمـيـة لـخـدمـة الانــتــرنــت".

وأضاف أن ذلــك "اولــى ثمار عمليات (الصدمة) الخاصة بمكافحة تهريب سعات الانترنت الدولية".





واكد الشيبانب أن "السعات التي كانت مسبقاً تهرب شهرياً عبر المنافذ والابـراج غير الرسمية في محافظة نـيـنـوى تـعـد هــدراً كـبـيـراً بـالمـال الـعـام ولها اثـار سلبية فـي خدمة الانترنت قبل الـبـدء بعمليات (الـصـدمـة)".

وتابع أن "إيـقـاف تهريب السعات عبر المنافذ غير النظامية وتغطية المناطق بالخدمة بشكل رسـمـي، اثــرا بشكل ايـجـابـي فـي جــودة الـخـدمـة في المناطق المذكورة وتلك المرتبطة بها".

ولفت الى أنه "تمت احـالـة مهربي سعات الانترنت على القضاء وفـق القوانين النافذة بـهـذا الــصــدد"، مـعـربـا عـن امـلـه بـ"انـهـاء مـلـف تهريب سعات الانترنت وتقديم خدمة انترنت بجودة عالية مطلع الـعـام المقبل".

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