الفتلاوي: نتحرك داخل البرلمان لالزام الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2020/08/09 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان تحالفه يتحرك داخل البرلمان لالزام الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي وانصاف المحاضرين وعقود الكهرباء، لافتا الى ان حراك الشارع وممارسة الضغط ستسفر عن جملة تغييرات تجريها الحكومة.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “تحالف الفتح سيكون حاضرا بقوة لالزام الحكومة بإعادة المفسوخة عقودهم […]

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