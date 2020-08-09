إيران تعلن إعادة العمل في منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق

2020/08/09 | 09:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الاحد، استئناف العمل في منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، بعد إغلاقه لأيام تزامنا مع عيد الأضحى.وقال رئيس منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الأعمال، علي موسوي، في تصريح لوسائل اعلام إيرانية، إن “الجانب العراقي أعلن يوم الخميس 30 تموز/ يوليو، إغلاق منفذ الشلامجة التجاري من عيد الأضحى إلى عيد الغدير، وعدم وجود …

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