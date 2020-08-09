السلوك العدواني

2020/08/09 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتبطُ السلوك لدى الافراد بعوامل عدة منها التنشئة الاجتماعية والبيئة التي عاش فيها والحالة النفسية للافراد اثناء ممارسة العدوانية كسلوك في تصرفاتهم وافعالهم، لذا نجد انّ سلوك الافراد مختلف من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى

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