العراق: قرارات حكومية جديدة للحد من انتشار كورونا

2020/08/09 | 09:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، عن مجموعة من القرارات تتعلق بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، من بينها تمديد حظر التجوال الجزئي حتى الـ 15 من الشهر ال...

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