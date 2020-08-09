إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراقي ( 2/1)…. الجزء الاول

2020/08/09 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.باسل حسين* أولا :نظرة عامة في النظم الانتخابية ليس من حافة الاسراف القول، انه لا يوجد تصنيف معياري يحدد النظام الانتخابي الافضل لكل الدول، نظرا لاختلاف الظروف السياسية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية .ولأهمية الموضوع ينبغي التأكيد على الاتي: 1.ينبغي عدم الخلط بين النظم الانتخابية ونظم الاقتراع والياته ، فالنظم الانتخابية تتوزع على ثلاث […]

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