2020/08/09 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.باسل حسين* أولا :نظرة عامة في النظم الانتخابية ليس من حافة الاسراف القول، انه لا يوجد تصنيف معياري يحدد النظام الانتخابي الافضل لكل الدول، نظرا لاختلاف الظروف السياسية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية .
ولأهمية الموضوع ينبغي التأكيد على الاتي: 1.
ينبغي عدم الخلط بين النظم الانتخابية ونظم الاقتراع والياته ، فالنظم الانتخابية تتوزع على ثلاث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراقي ( 2/1)…. الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولأهمية الموضوع ينبغي التأكيد على الاتي: 1.
ينبغي عدم الخلط بين النظم الانتخابية ونظم الاقتراع والياته ، فالنظم الانتخابية تتوزع على ثلاث […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكاليات المنظومة الانتخابية في العراقي ( 2/1)…. الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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