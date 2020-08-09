إيران تعلن إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق

2020/08/09 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الأعمال الايرانية، علي موسوي، الاحد، إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، بعد أغلاقه بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال موسوي في تصريح أوردته "إرنا" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الجانب العراقي أعلن يوم الخميس 30 تموز، إغلاق منفذ الشلامجة التجاري من عيد الأضحى إلى عيد الغدير، وعدم وجود أي تجارة على هذه الحدود".

وأضاف: "من اليوم أعيد فتح منفذ شلمجة الدولي واستئناف التبادل التجاري بين إيران والعراق".

يذكر أن صادرات البضائع غير النفطية من منفذ الشلامجة الحدودي، استؤنفت رسميا يوم 8 تموز الماضي وفقا لاتفاق بين الجانب العراقي والايراني، بعد إغلاق دام أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم خلال هذه الفترة تصدير 21 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 95 مليون دولار إلى العراق.

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