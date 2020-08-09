ايران تعلن عن اعادة فتح منفذ الشلامجة مع العراق

2020/08/09 | 09:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال رئيس منطقة اروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الاعمال في ايران علي موسوي ، ان منفذ الشلامجة الحدودي الدولي، اعيد فتحه اليوم الاحد بعد اغلاقه بالتزامن مع عيد الاضحى”.واضاف موسوي بحسب وكالة ” ايرنا :” ان الجانب العراقي اعلن في الثلاثين من تموز الماضي ، اغلاق منفذ الشلامجة التجاري من عيد […]

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