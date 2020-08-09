2020/08/09 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد المحلل والخبير السياسي مجاهد الطائي، ان اي تصعيد في العراق بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران .وقال الطائي في تدوينة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إنه “بعد إعلان مكتب الكاظمي زيارة واشنطن الذي سيتضمن إكمال الحوارات التي لا تعجب إيران، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : اي التصعيد بعد زيارة الكاظمي لواشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير : اي التصعيد بعد زيارة الكاظمي لواشنطن سيخدم ترامب انتخابيا وليس إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).