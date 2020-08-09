الدفاع التركية : مقتل جندي تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني

2020/08/09 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل مجند تركي واثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني خلال عملية “مخلب النسر”، شمال العراق.وقالت الدفاع التركية في بيان اطلع عليه “المستقلة، إن “مجنداً تركياً قتل خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة التي تستمر فيها عملية مخلب النسر”.وأضاف البيان، “كما أصيب جنديين اثنين في […]

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