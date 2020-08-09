ناكازاكي اليابانية تحيي الذكرى 75 لتدميرها بقنبلة ذرية وسط حضور محدود بسبب كورونا

2020/08/09 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت مدينة ناكازاكي اليابانية تحيي الذكرى الخامسة والسبعين لتدميرها بقنبلة ذرية في مراسم بحضور محدود بسبب وباء كوفيد-19.وجرى قداس صباح الأحد في ذكرى ضحايا القصف النووي الأميركي في كنيسة أوراكامي بالقرب من مكان الانفجار، بينما شارك سكان آخرون في … Readmore

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