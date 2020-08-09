روسيا ترفض الاتفاق النفطي بين قسد وشركة نفط امريكية وتعتبره انتهاك للقانون الدولي

2020/08/09 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية الروسية الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفط أميركية بأنه “انتهاك منهجي للقانون الدولي”، وقالت إن “الولايات المتحدة تنتهج سياسة تقوية الكورد على حساب الجماعات العرقية والدينية الأخرى”.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأخبار تشير إلى … Readmore

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