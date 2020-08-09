برشلونة يرغب في ضم برناردو سيلفا نجم سيتي بصفقة تبادلية

2020/08/09 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يسعى برشلونة للحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي.ووفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن برشلونة يرغب في ضم البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، مع وعد اللاعب بدور أساسي في الفريق الكتالوني.وأشارت إلى أن برشلونة، يريد استغلال أن سيلفا بات مؤخرًا خارج التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا، […]

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