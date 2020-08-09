الموارد المائية : التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر سرقة في وضح النهار

2020/08/09 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، عن اعدادها خطة ستراتيجية تمتد إلى عام 2035 لإدارة الموارد، فيما اشارت الى ان التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الانهر سرقة في وضح النهار.وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية … Readmore

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