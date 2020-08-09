نائب عنها: نينوى متخمة بالفساد وننتظر من الحكومة ان تفوق من سباتها

2020/08/09 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقد النائب عن محافظة نينوى قصي عباس الشبكي، الأحد، ما وصفه بالواقع المزري الذي تعيشه المحافظة، مشيرا إلى أن نينوى متخمة بالاخفاقات والفساد .وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة نينوى لم تشهد أي تقدم عمراني على الرغم من مرور ثلاث سنوات على تحريرها من قبضة داعش الإجرامي سوى إعادة […]

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