الكشف عن تحرك نيابي لفتح ملف الانتحاريين السعوديين في العراق 

2020/08/09 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الأحد، عن تحرك نيابي وشعبي لفتح ملف الانتحاريين السعوديين في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المطالبة بالتعويضات المادية من الولايات المتحدة الأمريكية للاضرار التي الحقتها بالعراق.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تحركات برلمانية وشعبية لفتح ملف الانتحاريين من […]

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