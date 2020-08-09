تدمير أنفاق ومضافات لداعش في وادي الثرثار

2020/08/09 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمليات صلاح الدين تدمير أنفاق ومضافات لعصابات داعش الإرهابية ،ضمن العملية النوعية التي نفذت بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي في وادي الثرثار.

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