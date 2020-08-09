2020/08/09 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف تورط وزير باختفاء المليارات عندما كان رئيسا لإحدى الجامعات (وثائق) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/09 | 10:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف تورط وزير باختفاء المليارات عندما كان رئيسا لإحدى الجامعات (وثائق)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف تورط وزير باختفاء المليارات عندما كان رئيسا لإحدى الجامعات (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).