زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق إيران

2020/08/09 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاحد محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وحدد مركز رصد الزلازل في البلاد مركز الزلزال على بعد 14 كلم شمال بلدة راور والتي تبعد 140 كم شمال مدينة كرمان مركز المحافظة وعلى عمق 10 كم من سطح الارض، ووقت وقوعها الساعة 3:18 من فجر اليوم حسب التوقيت المحلي (+4.5 تغ).

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.

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