الزراعة النيابية: نفوق الأسماك عملية إجرامية يجب الإسراع بالكشف عنها

2020/08/09 | 10:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني، عادا حادثة نفوق الأسماك في الديوانية “عملية إجرامية”.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عدم السرعة في الاجراءات الحكومية الخاصة بعمليات احراق المزارع ونفوق الاسماك واغراق السوق المحلي بالمنتج المستورد […]

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