الطلبة يعلن عن صفتين جديدتين

2020/08/09 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الطلبة الرياضي، ضم لاعبين جديدين لصفوف فريق كرة القدم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “المدافع التونسي حمزة بن محمد، وقع رسميا على كشوفات الانيق”.وأضاف ان “لاعب الارتكاز البوركيني موسى داو وقع رسميا ايضاً على كشوفات الفريق”.يذكر ان نادي الطلبة يعد من الأندية […]

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