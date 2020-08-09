نائب يتهم وزير التعليم بهدر 7 مليارات و300 مليون دينار

2020/08/09 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب قتيبة الجبوري، الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدر 7 مليارات و300 مليون دينار.وقال الجبوري في بيان “ناشدنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً …

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