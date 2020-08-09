حملة ليلية لإزالة التجاوزات عن شوارع الرحمانية والشيخ معروف والعلاوي

2020/08/09 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في دائرة بلدية مركز الكرخ بحملة ليلية لإزالة التجاوزات والمشوهات عن شوارع ( شارع 6 ، شارع الرحمانية ، شارع الشيخ معروف ، شارع العلاوي ) وسط العاصمة بمشاركة جميع اقسام الدائرة المذكورة ، واستمرت الحملة لعدة ساعات بدعم واسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد.

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