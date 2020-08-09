نصيف: وزير الخارجية دافع عن مصالح الكويت أكثر من الكويتيين بشأن الربط السككي

2020/08/09 | 10:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمساءلة ومحاسبة وزير الخارجية فؤاد حسين بسبب دفاعه عن مصالح الكويت أكثر من الكويتيين في الاجتماع الوزاري الأخير للجنة العراقية الكويتية يوم 27/7/2020 ، وخصوصاً عندما تم طرح مشروع الربط السككي مع الكويت، مبدية أسفها لكون الوزير الحالي يسير على نهج الوزير الأسبق […]

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