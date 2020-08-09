الشروع باعمال بناء مستشفى بسعة 200 سرير شمال الموصل

2020/08/09 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، الاحد، عن الشروع بأعمال بناء مستشفى عام جديد سعة 200 سرير في ناحية فايدة شمال مدينة الموصل.وقال الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجهد الهندسي في المديرية وبالتعاون مع بلديات الموصل، شرع بأعمال بناء مستشفى عام جديد سعة 200 سرير في ناحية فايدة شمال مدينة […]

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