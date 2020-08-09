مؤسسة الشهداء تعد تعليمات لقانون خاص بضحايا الإرهاب

2020/08/09 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزمُ مؤسسة الشهداء اعداد تعليمات التعديل رقم 2 لسنة 2020 على قانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، بينما تنوي تشكيل لجنة لإعادة النظر بكشف المعاملات المزورة واحالة اصحابها الى النزاهة او الادعاء العام.وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان […]

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