2020/08/09 | 11:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

صرح النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الأحد، أنه لا توجد ارادة سياسية لإستئناف جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن ظروف البلاد تحتم على البرلمان استئناف جلساته.

وقال المعموري في تصريح إن الظروف التي يمر بيها العراق من ازمة ماليه وصحية وخدمية وكذالك ازمة الكهرباء والامتحانات للسادس ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون .. ظروف البلاد تحتم على البرلمان استئناف جلساته) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون .. ظروف البلاد تحتم على البرلمان استئناف جلساته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).