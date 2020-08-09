التقاعد تنفي صرف مكافأة نهاية الخدمة لاعضاء حكومة عبد المهدي

2020/08/09 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، الانباء التي اشيعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة لاعضاء حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن مواقع التواصل الاجتماعي "تداولت كتاباً يتحدث عن صرف مكافأة نهاية خدمة لأعضاء الحكومة السابقة".

واضحت ان "الكتاب ادناه مزور وغير صادر عن هيأة التقاعد الوطنية"، مشيرة الى ان "ما ينشر في هذه المواقع الغرض منه ارباك عمل الهيأة وتاجيج الشارع ضد عمل المؤسسات الحكومية".

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