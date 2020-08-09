الدفاع المدني: مخازن السلاح مؤمنة والعراق لا يمتلك نترات الامونيا

2020/08/09 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف معاون المدير العام للدفاع المدني العميد حسن ابراهيم الخزرجي ، السبت، عن قيام العراق بمنع استيراد نترات الامونيوم منذ 2011 بعد استخدامها من تنظيم “ داعش” الاجرامي، مبينا ان الامن الوطني هو المسؤول عن مراقبة الاستخدام النهائي للكيماويات وقال الخزرجي في حوار تابعته /المعلومة/ ان “ العراق منع استيراد نترات الامونيوم منذ 2011 […]

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