2020/08/09 | 11:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يشعر كبار الجمهوريين الأمريكيين بالقلق من العواقب المالية المحدقة بالرئيس ترامب بعد أن شتم الملياردير شيلدون أديلسون، أكبر مانحي حملته الانتخابية، حسبما أوردت صحيفة Politico.ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، أن أديلسون (87 عاما) اتصل بترامب عبر الهاتف لبحث موضوع دعم الاقتصاد الوطني في ظروف جائحة كورونا، لكن ترامب شتمه وأخذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يشتم المانح الأكبر لحملته الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يشتم المانح الأكبر لحملته الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).