2020/08/09 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الاعلام اللبنانية تعلن استقالتها من الحكومة وكالة تقدم الاخبارية.

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