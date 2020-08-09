لجنة الزراعة والمياه .. على الحكومة الكشف السريع عن مخربي المنتج الوطني

2020/08/09 | 11:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، يوم الاحد، الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني .

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان إن "عدم السرعة في الاجراءات الحكومية الخاصة بعمليات احراق المزارع ونفوق الاسماك واغراق السوق المحلي بالمنتج الم...

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