2020/08/09 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:كاظم المقدادي قبل وصوله الى بيروت ..
غرد الرئيس الفرنسي ماكرون على تويتر ، باللغتين الفرنسية والعربية قائلا : ( لبنان ليس وحيدا ) ..
وقد تركت هذه التغريدة العاطفية...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا – لبنان ..الوصي الجبري) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غرد الرئيس الفرنسي ماكرون على تويتر ، باللغتين الفرنسية والعربية قائلا : ( لبنان ليس وحيدا ) ..
وقد تركت هذه التغريدة العاطفية...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا – لبنان ..الوصي الجبري) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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