فرنسا – لبنان ..الوصي الجبري

2020/08/09 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي قبل وصوله الى بيروت ..غرد الرئيس الفرنسي ماكرون على تويتر ، باللغتين الفرنسية والعربية قائلا : ( لبنان ليس وحيدا ) ..وقد تركت هذه التغريدة العاطفية...أكمل القراءة ←

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