أرباح أرامكو السعودية تتراجع 73% في الربع الثاني من 2020

2020/08/09 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية 73% على أساس سنوي بالربع الثاني من 2020 إلى 24.6 مليار ريال، بالمقارنة مع نحو 93 ملياراً كانت قد سجلتها الشركة في الربع الثاني 2019.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (حوالي 18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

كما تراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول بنسبة 50% إلى 87.1 مليار ريال، مقارنة مع 176 مليارا في النصف الأول من 2019.

وتراجعت ربحية السهم إلى 0.44 ريال في النصف الأول 2020، مقابل 0.88 ريالا قبل عام.

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