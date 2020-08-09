2020/08/09 | 11:46 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أظهرت بيانات رسمية، نمو حجم صادرات الغاز الايراني لدول الجوار 93 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2020.
وأوضحت البيانات – نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الايرانية – أن صادرات الغاز سجلت 17.4 مليار متر مكعب في الفترة المذكورة.
وأشارت أن الصادرات إرتفعت من المستوى المسجل عند نحو 9 مليارات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات الغاز الايراني السنویة تنمو 93%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أظهرت بيانات رسمية، نمو حجم صادرات الغاز الايراني لدول الجوار 93 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2020.
وأوضحت البيانات – نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الايرانية – أن صادرات الغاز سجلت 17.4 مليار متر مكعب في الفترة المذكورة.
وأشارت أن الصادرات إرتفعت من المستوى المسجل عند نحو 9 مليارات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات الغاز الايراني السنویة تنمو 93%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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