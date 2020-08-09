صادرات الغاز الايراني السنویة تنمو 93%

2020/08/09 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت بيانات رسمية، نمو حجم صادرات الغاز الايراني لدول الجوار 93 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2020.وأوضحت البيانات – نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الايرانية – أن صادرات الغاز سجلت 17.4 مليار متر مكعب في الفترة المذكورة.وأشارت أن الصادرات إرتفعت من المستوى المسجل عند نحو 9 مليارات […]

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