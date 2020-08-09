“الزموه بإخراج الأميركان”.. مطالبات نيابية للكاظمي بعقد لقاء مع قادة الكتل قبل زيارة واشنطن

2020/08/09 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد, رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع موسع لقادة وزعماء الكتل السياسية قبل بدء زيارته لواشنطن وذلك لتحديد موقف موحد إزاء العلاقة المستقبلية بين واشنطن وبغداد , مؤكدا على الزام الكاظمي بفتح ملف انسحاب القوات الامريكية من العراق.وقال جابر في تصريح لـ […]

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