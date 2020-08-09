تقرير إسباني : لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في العمل مع زيدان

2020/08/09 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن ردود الفعل داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب انتهاء موسم الفريق الملكي.وكان ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-2، الجمعة الماضي، أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن الغالبية العظمى من لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار […]

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