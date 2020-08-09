امريكا .. السلاح السري

2020/08/09 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فلاح المشعل حتى وقت قريب كانت الدول تتفاخر بامتلاكها لقوة عسكرية جبارة في عدد الجند والدبابات والمدافع والطائرات وآلات الحرب الأخرى، وذهبت بعض دول العالم الثالث نحو السلاح الكيمياوي أو...أكمل القراءة ←

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