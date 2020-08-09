أوجه الشبه بين عمامة الملالي وطاقية اليهود/2

2020/08/09 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش سياسة التدخل في الشئون الداخلية لبقية الدول التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الدول ولا سيما دول الجوار يُعد من الصفات المشتركة في الإستراتيجيتين الإسرائيلية والإيرانية، لكن برؤى مختلفة...أكمل القراءة ←

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