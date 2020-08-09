الجبوري يكشف عن تورط وزير التعليم باختفاء سبعة مليارات عندما كان رئيساً لجامعة النهرين

2020/08/09 | 11:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، الاحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات و300 مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً لجامعة النهرين.وقال الجبوري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، […]

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