2020/08/09 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، المواطنين الى تجنيب البلد الانزلاق الى ’’هاوية’’ تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان أصدرته المديرية وتلقته (بغداد اليوم)، "تستمر مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في أغلب محافظات البلاد بحملاتها التوعوية بفيروس كورونا ومن بينها محافظات (ميسان والانبار وصلاح الدين)".

وأضاف "حيث شهدت تلك المحافظات نشاطا توعوية واسعا من قبل مفارز الشرطة المجتمعية، جاء بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة للمواطنين حول خطورة الوضع الصحي في البلاد نتيجة تهاون المواطنين بفيروس كورونا، وعدم التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية الصحية".

ودعت المجتمعية مواطني تلك المحافظات عبر مفارزها الجوالة ومنشوراتها التثقيفية إلى "الإلتزام بقرارات خلية الأزمة ووزارة الصحة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، فيما طالبت في الوقت نفسه إلى لبس الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وغيرها من طرق الوقاية، لتجنيب البلاد الانزلاق إلى هاوية التفشي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٨/٩ عن قيام مركز كمرك ام قصر الجنوبي بجرد (٣٩) حاوية حجم ٢٠ قدم تحتوي على مواد غذائية ومنزلية وملابس متنوعة (من الحاويات المتروكة) وتحويل أوراقها الى مبيعات المنطقة الجنوب

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري ، الاحد (09 آب 2020)، الحكومة واجهزتها المعنية بسرعة الكشف عن مخربي المنتج الوطني الزراعي والحيواني .

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

عزا المتحدث باسم دائرة العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، الرائد فادي الخزعلي، اليوم الأحد، أسباب زخم حركة السير في بغداد، بعد عطلة العيد، إلى عودة الدوام الرسمي، مبينا أن نظام الزوجي والفردي لا يزال العمل قائماً به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة المجتمعية تدعو لتجنيب البلاد ’’الانزلاق إلى الهاوية’’ بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة المجتمعية تدعو لتجنيب البلاد ’’الانزلاق إلى الهاوية’’ بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).