وزيرة الإعلام اللبنانية تعلن استقالتها من المنصب

2020/08/09 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، الأحد (09 آب 2020)، استقالتها من المنصب الوزاري.

وذكرت عبدالصمد في مؤتمر صحفي، قائلة :"اعتذر من الشعب اللبناني واعلن استقالتي من المنصب الوزاري".

يذكر أن انفجارا مدمرا وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسبب بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

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بغداد اليوم- متابعة

أكد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، الأحد (09 آب 2020)، أن إيران تقف إلى جانب العراق حكومة وشعباً في تقدمه وبناء البلد والوضع الصحي.

وذكر مسجدي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أهنئ جميع المسلمين والش

بغداد اليوم- بغداد

ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة النزاهة، بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي نبيل كاظم بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائ

بغداد اليوم- بغداد

كشفَ المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن تعاون عسكري مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابية وشغل الفراغ العسكري في بعض المدن والمحافظا

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