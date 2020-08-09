مطالبات بتحقيق دولي في لبنان.. وقادة الاحزاب يعدون السلطة كلها متهمة

2020/08/09 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة ارتفعت المطالبات بتحقيق دولي في الكارثة التي هزت بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، مخلفة 158 قتيلاً وعشرات المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.فمن حزب الكتائب الذي أكد مطالبته بتحقيق دولي، إلى حزب القوات اللبنانية (الحزبان مسيحيان)، مروراً بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ونواب كتلة المستقلة (المحسوبة على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري)، تعالت الأصوات ...

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