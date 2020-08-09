محتجون غاضبون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية

2020/08/09 | 11:57 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل المظاهرات الواسعة ضد السلطة السياسية متابعة ــ الصباح الجديد : اندلعت امس السبت اشتباكات بين محتجين لبنانيين غاضبين وبين قوى الامن، اقتحم عدد منهم خلالها مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، بيروت، امس السبت، في تداعيات جديدة على اعقاب الانفجار الرهيب الذي وقع الثلاثاء الماضي.وتناقلت وسائل الاعلام العربية والعالمية، افلاما ...

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